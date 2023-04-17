Украинский диверсант наткнулся на мину при попытке прорваться в Брянскую область

В районе села Запесочье Погарского района Брянской области неизвестный подорвался на мине при попытке незаконно пересечь государственную границу России со стороны Украины. Детали провальной диверсии сообщил губернатор Александр Богомаз.

"Со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения госграницы. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов", — уточнил глава региона.