Украинский диверсант наткнулся на мину при попытке прорваться в Брянскую область
В Брянской области предотвращена попытка незаконного пересечения границы России
В районе села Запесочье Погарского района Брянской области неизвестный подорвался на мине при попытке незаконно пересечь государственную границу России со стороны Украины. Детали провальной диверсии сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Со стороны Украины была совершена попытка незаконного пересечения госграницы. Нарушитель подорвался на заминированной защитной линии, которая создана военнослужащими ВС РФ для предотвращения проникновения на территорию России и обеспечения безопасности жителей приграничных населённых пунктов", — уточнил глава региона.
Напомним, что это уже не первая попытка диверсантов пересечь границу с Брянской областью. Так, в начале марта в регион проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Кроме того, в Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранение, но при этом спас двух первоклассниц, уведя их в безопасное место. А в селе Сушаны пострадал 35-летний житель.
ТАСС / Сергей Бобылев