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Регион
Опубликовано 6 апреля 2023, 15:43
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Минобороны раскрыло подробности боя с диверсантами ВСУ в Брянской области

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков раскрыл подробности инцидента в Брянской области, на территорию которой сегодня пыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа.

"Пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Случаевск Брянской области", сообщил представитель военного ведомства на брифинге в четверг.

Артиллерия Западного военного округа нанесла противнику поражение, отметил Конашенков. По его данным, диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины.

"Потерь среди российских военнослужащих нет", — подчеркнул генерал-лейтенант.

Украинские диверсанты вновь попытались проникнуть в Брянскую область
Украинские диверсанты вновь попытались проникнуть в Брянскую область

Напомним, что это уже не первая попытка диверсантов пересечь границу с Брянской областью. Так, в начале марта в регион проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Кроме того, в Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранение, но при этом спас двух первоклассниц, уведя их в безопасное место. А в селе Сушаны пострадал 35-летний житель.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Марина Калегина
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