Минобороны раскрыло подробности боя с диверсантами ВСУ в Брянской области
Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков раскрыл подробности инцидента в Брянской области, на территорию которой сегодня пыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа.
"Пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Случаевск Брянской области", — сообщил представитель военного ведомства на брифинге в четверг.
Артиллерия Западного военного округа нанесла противнику поражение, отметил Конашенков. По его данным, диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины.
"Потерь среди российских военнослужащих нет", — подчеркнул генерал-лейтенант.
Напомним, что это уже не первая попытка диверсантов пересечь границу с Брянской областью. Так, в начале марта в регион проникла ДРГ с территории Украины. В результате атаки двое мужчин погибли. Кроме того, в Любечанах диверсанты обстреляли автомобиль с детьми, один ребёнок получил ранение, но при этом спас двух первоклассниц, уведя их в безопасное место. А в селе Сушаны пострадал 35-летний житель.
ТАСС / Сергей Бобылев