Минобороны раскрыло подробности боя с диверсантами ВСУ в Брянской области

Официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков раскрыл подробности инцидента в Брянской области, на территорию которой сегодня пыталась проникнуть украинская диверсионно-разведывательная группа.

"Пресечена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы ВСУ численностью более 15 боевиков на территорию Российской Федерации в районе населённого пункта Случаевск Брянской области", — сообщил представитель военного ведомства на брифинге в четверг.

Артиллерия Западного военного округа нанесла противнику поражение, отметил Конашенков. По его данным, диверсионная группа была рассеяна и, понеся потери, отошла на территорию Украины.