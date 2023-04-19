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Регион
Опубликовано 19 апреля 2023, 05:57
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Беспилотник ВСУ снова пытался атаковать ТЭС в Белгородской области

Украинский беспилотник вновь пытался атаковать электростанцию в Белгородской области. Однако его удалось сбить, сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, БПЛА самолётного типа заметили возле села Драгунское. Там же 16 апреля дрон сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на тепловую электростанцию. В этот раз беспилотник уничтожили сразу после обнаружения. К нему было прикреплено СВУ. В результате инцидента никто не пострадал.

Два СВУ сбросили беспилотники на ТЭС в Белгороде, где ночью произошёл пожар
Два СВУ сбросили беспилотники на ТЭС в Белгороде, где ночью произошёл пожар

Ранее сообщалось, что украинские войска пытались атаковать американским дроном-камикадзе Белгородскую область. Вечером в понедельник, 17 апреля, барражирующий боеприпас Switchblade заметили в Грайворонском городском округе — всего в 500 метрах от границы с Украиной. Атака не удалась.

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Unsplash

Иван Косицын
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