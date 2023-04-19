Беспилотник ВСУ снова пытался атаковать ТЭС в Белгородской области
Украинский беспилотник вновь пытался атаковать электростанцию в Белгородской области. Однако его удалось сбить, сообщил SHOT.
По данным телеграм-канала, БПЛА самолётного типа заметили возле села Драгунское. Там же 16 апреля дрон сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на тепловую электростанцию. В этот раз беспилотник уничтожили сразу после обнаружения. К нему было прикреплено СВУ. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что украинские войска пытались атаковать американским дроном-камикадзе Белгородскую область. Вечером в понедельник, 17 апреля, барражирующий боеприпас Switchblade заметили в Грайворонском городском округе — всего в 500 метрах от границы с Украиной. Атака не удалась.
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