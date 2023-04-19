Беспилотник ВСУ снова пытался атаковать ТЭС в Белгородской области

По данным телеграм-канала, БПЛА самолётного типа заметили возле села Драгунское. Там же 16 апреля дрон сбросил самодельное взрывное устройство (СВУ) на тепловую электростанцию. В этот раз беспилотник уничтожили сразу после обнаружения. К нему было прикреплено СВУ. В результате инцидента никто не пострадал.