ВСУ пытались атаковать Белгородскую область дроном-камикадзе Switchblade
Украинские войска пытались атаковать американским дроном-камикадзе Белгородскую область. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
Вечером в понедельник, 17 апреля, барражирующий боеприпас Switchblade заметили в Грайворонском городском округе — всего в 500 метрах от границы с Украиной. Атака не удалась. Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Ранее ВСУ с помощью беспилотника обстреляли хутор Лозовая Рудка Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет, но есть разрушения в одном частном жилом доме.
Wikipedia / U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Tyler Forti