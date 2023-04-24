КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 01:44

В Севастополе уничтожили два надводных беспилотника

Развожаев: Один атаковавший Севастополь дрон уничтожен, второй взорвался сам

Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде Севастополя. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Наш флот сейчас отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде", — написал он.

Позднее Развожаев уточнил, что один надводный дрон был уничтожен силами по противоподводно-диверсионному обеспечению, второй взорвался сам. Никакие объекты повреждений не получили.

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Ранее Лайф рассказывал, что 15 апреля морской пассажирский транспорт временно приостановил работу в Севастополе. Оказалось, что причиной стали традиционные профилактические работы по противоподводно-диверсионному обеспечению.

Обложка ©

t.me / РаZVожаев

Артур Лапсаков
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