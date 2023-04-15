Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте остановлено

В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт. Рейд закрыт, сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

Фото © ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".

"Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в сообщении в телеграм-канале дирекции.

Катера и паромы не ходят на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка", "Артиллерийская бухта – Северная" и "Графская пристань – Северная". На конечных остановках "Площадь Нахимова" и "Площадь Захарова" будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте. О возможных изменениях в работе транспорта в дирекции пообещали проинформировать дополнительно. Причины приостановки движения не называются.