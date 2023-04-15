Движение катеров и паромов в Севастопольской бухте остановлено
Морской пассажирский транспорт временно приостановил работу в Севастополе
В Севастополе временно приостановил работу морской пассажирский транспорт. Рейд закрыт, сообщает ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
Фото © ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя".
"Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт не осуществляет движение", — говорится в сообщении в телеграм-канале дирекции.
Катера и паромы не ходят на линии "Артиллерийская бухта – Радиогорка", "Артиллерийская бухта – Северная" и "Графская пристань – Северная". На конечных остановках "Площадь Нахимова" и "Площадь Захарова" будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте. О возможных изменениях в работе транспорта в дирекции пообещали проинформировать дополнительно. Причины приостановки движения не называются.
Ранее стало известно, что в Севастополе и Крыму отменили военный парад и шествие "Бессмертного полка" из соображений безопасности. При этом, подчеркнул глава полуострова Сергей Аксёнов, ветераны не останутся без внимания. В День Победы их навестят и поздравят представители органов власти.
ТАСС / Владимир Смирнов