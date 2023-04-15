Названа причина перекрытия рейда Севастопольской бухты
В Севастополе возобновили работу морского пассажирского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было перекрыто из-за традиционных профилактических работ по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), сейчас рейд бухты снова открыт. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Удивительное внимание укропабликов и либеральных ресурсов сегодня к перекрытию рейда в Севастополе. Для тех, кто пытается на ровном месте раздуть из этого новость, сообщаю: сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.
Глава Севастополя добавил, что уже запущено движение катеров. В городе всё спокойно, подчеркнул губернатор.
Напомним, утром в субботу ГКУ "Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя" сообщила о приостановке движения катеров и паромов. Причины тогда не назывались. Движения не было по маршрутам "Артиллерийская бухта – Северная", "Графская пристань – Северная" и "Артиллерийская бухта – Радиогорка". На конечных остановках "Площадь Нахимова" и "Площадь Захарова" был организован компенсационный маршрут.
ТАСС / Владимир Смирнов