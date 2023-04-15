Названа причина перекрытия рейда Севастопольской бухты

Движение морского пассажирского транспорта в Севастополе было перекрыто из-за традиционных профилактических работ по противоподводно-диверсионному обеспечению (ППДО), сейчас рейд бухты снова открыт. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Удивительное внимание укропабликов и либеральных ресурсов сегодня к перекрытию рейда в Севастополе. Для тех, кто пытается на ровном месте раздуть из этого новость, сообщаю: сегодня рейд был перекрыт ввиду традиционных профилактических работ по ППДО", — написал Развожаев в своём телеграм-канале.

Глава Севастополя добавил, что уже запущено движение катеров. В городе всё спокойно, подчеркнул губернатор.