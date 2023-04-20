Глава Севастополя прокомментировал "громкие звуки" в центре города

Громкие звуки в центре Севастополя — это следствие мероприятий противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Вижу ваши сообщения про громкие звуки в центре города — это отработка мероприятий в рамках ППДО", — написал он в своём telegram-канале.

Насчёт происшествия с кафе в центре Севастополя он пояснил, что, "по информации от МЧС, в заведении произошло короткое замыкание". Последствия там были устранены ещё до прибытия пожарных.

"В городе всё спокойно", — заверил Развожаев.

Ранее в местных пабликах сообщали о пожаре в районе Артиллерийской бухты, было видео, как люди своими силами тушили небольшое возгорание.