Глава Севастополя прокомментировал "громкие звуки" в центре города
Глава Севастополя Развожаев сообщил о противодиверсионной работе в городе
Громкие звуки в центре Севастополя — это следствие мероприятий противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Вижу ваши сообщения про громкие звуки в центре города — это отработка мероприятий в рамках ППДО", — написал он в своём telegram-канале.
Насчёт происшествия с кафе в центре Севастополя он пояснил, что, "по информации от МЧС, в заведении произошло короткое замыкание". Последствия там были устранены ещё до прибытия пожарных.
"В городе всё спокойно", — заверил Развожаев.
Ранее в местных пабликах сообщали о пожаре в районе Артиллерийской бухты, было видео, как люди своими силами тушили небольшое возгорание.
Как рассказывал Лайф, ранее произошёл мощный взрыв в Белгороде в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. Местные жители рассказали, что почувствовали толчки, как при несильном землетрясении.
ТАСС / Сергей Мальгавко