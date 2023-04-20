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20 апреля, 20:07

Глава Севастополя прокомментировал "громкие звуки" в центре города

Глава Севастополя Развожаев сообщил о противодиверсионной работе в городе

Громкие звуки в центре Севастополя — это следствие мероприятий противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Вижу ваши сообщения про громкие звуки в центре города — это отработка мероприятий в рамках ППДО", — написал он в своём telegram-канале.

Насчёт происшествия с кафе в центре Севастополя он пояснил, что, "по информации от МЧС, в заведении произошло короткое замыкание". Последствия там были устранены ещё до прибытия пожарных.

"В городе всё спокойно", — заверил Развожаев.

Ранее в местных пабликах сообщали о пожаре в районе Артиллерийской бухты, было видео, как люди своими силами тушили небольшое возгорание.

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Как рассказывал Лайф, ранее произошёл мощный взрыв в Белгороде в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. Местные жители рассказали, что почувствовали толчки, как при несильном землетрясении.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Андрей Григорьев
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