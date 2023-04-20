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20 апреля, 19:49

"Воронка радиусом 20 метров": Глава региона рассказал о последствиях взрыва в Белгороде

Гладков: По предварительным данным, после взрыва в Белгороде пострадавших нет

<p>Воронка после взрыва в Белгороде. Фото © Telegram <strong style="font-weight: bold;">/ </strong><a href="https://t.me/belgorod01/34735" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Белгород №1"</a></p>

Воронка после взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / "Белгород №1"

После мощного взрыва, прогремевшего в Белгороде, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ЧП в Белгороде. Произошёл взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — прокомментировал он в своём Telegram-канале случившееся.

По словам главы Белгородской области, разбиты окна в соседнем многоквартирном доме, взрывная волна также повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы ЛЭП.

"Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже", — добавил Гладков.

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Как рассказывал Лайф, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. Местные жители рассказали, что почувствовали толчки, как при несильном землетрясении.

Андрей Григорьев
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