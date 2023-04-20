"Воронка радиусом 20 метров": Глава региона рассказал о последствиях взрыва в Белгороде
Гладков: По предварительным данным, после взрыва в Белгороде пострадавших нет
Воронка после взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / "Белгород №1"
После мощного взрыва, прогремевшего в Белгороде, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"ЧП в Белгороде. Произошёл взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — прокомментировал он в своём Telegram-канале случившееся.
По словам главы Белгородской области, разбиты окна в соседнем многоквартирном доме, взрывная волна также повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы ЛЭП.
"Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже", — добавил Гладков.
Как рассказывал Лайф, мощный взрыв в Белгороде произошёл в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. Местные жители рассказали, что почувствовали толчки, как при несильном землетрясении.