"Воронка радиусом 20 метров": Глава региона рассказал о последствиях взрыва в Белгороде

После мощного взрыва, прогремевшего в Белгороде, по предварительным данным, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"ЧП в Белгороде. Произошёл взрыв. По предварительной информации, пострадавших нет. На перекрёстке одной из центральных улиц образовалась огромная воронка радиусом 20 метров", — прокомментировал он в своём Telegram-канале случившееся.

По словам главы Белгородской области, разбиты окна в соседнем многоквартирном доме, взрывная волна также повредила несколько припаркованных автомобилей и повалила столбы ЛЭП.

"Мэр города Валентин Демидов, начальник управления региональной безопасности Евгений Воробьёв и все оперативные и аварийные службы находятся на месте. Вся дополнительная информация позже", — добавил Гладков.