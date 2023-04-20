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Регион
Опубликовано 20 апреля 2023, 06:01
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Украинский БПЛА взорвался после принудительной посадки пограничниками под Белгородом

Украинский дрон взорвался после падения в Белгородской области

Украинский беспилотник взорвался после принудительной посадки белгородскими пограничниками. Об этом сообщает SHOT.

По его данным, БПЛА с самодельным взрывным устройством (СВУ) заметили накануне у села Муром Шебекинского района, всего в 500 метрах от границы с Украиной. Дрон лишили связи с помощью электронного ружья, и он рухнул. При падении взрывчатка сдетонировала.

Упавший под Тулой дрон со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель
Упавший под Тулой дрон со взрывчаткой пролежал в лесу около двух недель

Пострадавших и разрушений удалось избежать. По предварительным данным, речь идёт о беспилотнике самолётного типа, который был запущен из села Старица Чугуевского района Харьковской области.

Ранее сообщалось, что квадрокоптер упал на территории международного аэропорта имени княгини Ольги в Пскове. Дрон с камерой марки Autel был обнаружен на месте стоянки самолётов. Аппарат отправили на экспертизу.

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Unsplash

Иван Косицын
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