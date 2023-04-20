Украинский БПЛА взорвался после принудительной посадки пограничниками под Белгородом

Украинский беспилотник взорвался после принудительной посадки белгородскими пограничниками. Об этом сообщает SHOT.

По его данным, БПЛА с самодельным взрывным устройством (СВУ) заметили накануне у села Муром Шебекинского района, всего в 500 метрах от границы с Украиной. Дрон лишили связи с помощью электронного ружья, и он рухнул. При падении взрывчатка сдетонировала.

Пострадавших и разрушений удалось избежать. По предварительным данным, речь идёт о беспилотнике самолётного типа, который был запущен из села Старица Чугуевского района Харьковской области.