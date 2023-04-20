КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 19:24
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В Белгороде прогремел мощный взрыв

<p>Последствия взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / belgorod01</p>

Последствия взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / belgorod01

В Белгороде произошёл мощный взрыв в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. На дороге образовалась воронка, повреждено несколько автомобилей.

Как передаёт местный Telegram-канал "Белгород №1", местные жители рассказали, что почувствовали толчки как при несильном землетрясении. Информация о пострадавших не поступала.

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла женщина

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Ранее Лайф сообщал, что украинский беспилотник взорвался после принудительной посадки белгородскими пограничниками. Это случилось у села Муром Шебекинского района, всего в 500 метрах от границы с Украиной.

Андрей Григорьев

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