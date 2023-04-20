В Белгороде прогремел мощный взрыв
Последствия взрыва в Белгороде. Фото © Telegram / belgorod01
В Белгороде произошёл мощный взрыв в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. На дороге образовалась воронка, повреждено несколько автомобилей.
Как передаёт местный Telegram-канал "Белгород №1", местные жители рассказали, что почувствовали толчки как при несильном землетрясении. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее Лайф сообщал, что украинский беспилотник взорвался после принудительной посадки белгородскими пограничниками. Это случилось у села Муром Шебекинского района, всего в 500 метрах от границы с Украиной.