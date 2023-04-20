В Белгороде прогремел мощный взрыв

В Белгороде произошёл мощный взрыв в районе пересечения улиц Ватутина и Губкина. На дороге образовалась воронка, повреждено несколько автомобилей.

Как передаёт местный Telegram-канал "Белгород №1", местные жители рассказали, что почувствовали толчки как при несильном землетрясении. Информация о пострадавших не поступала.