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24 апреля, 15:48

Появились фото "напарника" дрона-камикадзе, рухнувшего в Подмосковье

<p>Фото квадрокоптера, обнаруженного в Богородском городском округе Московской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Фото квадрокоптера, обнаруженного в Богородском городском округе Московской области. Обложка © Telegram / SHOT

SHOT опубликовал фото беспилотника, который обнаружили накануне в двух километрах от места падения дрона-камикадзе в Богородском городском округе Московской области.

По данным телеграм-канала, упавшую "птичку" заметила жительница садового товарищества около одного из домов и повесила её на столб. Позже полицейские забрали аппарат на экспертизу.

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Напомним, сегодня стало известно о падении в Подмосковье ударного беспилотника украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки. Инцидент случился в Богородском городском округе. Лайф также публиковал видео обломков дрона.

Наталья Исакова
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