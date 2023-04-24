Появились фото "напарника" дрона-камикадзе, рухнувшего в Подмосковье
Фото квадрокоптера, обнаруженного в Богородском городском округе Московской области. Обложка © Telegram / SHOT
SHOT опубликовал фото беспилотника, который обнаружили накануне в двух километрах от места падения дрона-камикадзе в Богородском городском округе Московской области.
По данным телеграм-канала, упавшую "птичку" заметила жительница садового товарищества около одного из домов и повесила её на столб. Позже полицейские забрали аппарат на экспертизу.
Напомним, сегодня стало известно о падении в Подмосковье ударного беспилотника украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки. Инцидент случился в Богородском городском округе. Лайф также публиковал видео обломков дрона.