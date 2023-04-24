Дрон ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области

Дрон ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в посёлке Красное Шебекинского района Белгородской области, сообщает SHOT. Предположительно, это были французские ручные осколочные гранаты LU-213.

По данным телеграм-канала, одна из них взорвалась, вторая не сдетонировала. Вышку повредить всё же не удалось, пострадавших нет.