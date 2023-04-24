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24 апреля, 14:00

Дрон ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области

<p>Граната, которую дрон ВСУ сбросил на вышку сотовой связи в Белгородской области. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/50504" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Граната, которую дрон ВСУ сбросил на вышку сотовой связи в Белгородской области. Фото © SHOT

Дрон ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в посёлке Красное Шебекинского района Белгородской области, сообщает SHOT. Предположительно, это были французские ручные осколочные гранаты LU-213.

По данным телеграм-канала, одна из них взорвалась, вторая не сдетонировала. Вышку повредить всё же не удалось, пострадавших нет.

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А ранее сегодня стало известно о падении в Подмосковье ударного беспилотника украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки. Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

Александра Вишнякова
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