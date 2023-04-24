Дрон ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в Белгородской области
Граната, которую дрон ВСУ сбросил на вышку сотовой связи в Белгородской области. Фото © SHOT
Дрон ВСУ сбросил две гранаты на вышку сотовой связи в посёлке Красное Шебекинского района Белгородской области, сообщает SHOT. Предположительно, это были французские ручные осколочные гранаты LU-213.
По данным телеграм-канала, одна из них взорвалась, вторая не сдетонировала. Вышку повредить всё же не удалось, пострадавших нет.
А ранее сегодня стало известно о падении в Подмосковье ударного беспилотника украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки. Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.