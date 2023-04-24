Лайф публикует видео с обломками взрывоопасного дрона, рухнувшего в Подмосковье

Лайф публикует видео с места падения украинского беспилотника в Богородском городском округе в Подмосковье. Рухнувший дрон сломал несколько деревьев, а обломки аппарата разлетелись на десятки метров.

Кадры с места падения ударного беспилотника в Богородском городском округе в Подмосковье. Видео © LIFE

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин на фоне ситуации с БПЛА заявил об отмене массовых мероприятий на 9 Мая.

"Друзья, я надеюсь на понимание и поддержку. Это непростое для нас решение, но оно должно быть принято — безопасность сегодня главное. А победа навсегда в наших сердцах. Мы с вами это точно знаем", — написал он в телеграм-канале.



