Лайф публикует видео с обломками взрывоопасного дрона, рухнувшего в Подмосковье
Лайф публикует видео с места падения беспилотника со взрывчаткой в Подмосковье
Обломки беспилотника. Обложка © LIFE
Лайф публикует видео с места падения украинского беспилотника в Богородском городском округе в Подмосковье. Рухнувший дрон сломал несколько деревьев, а обломки аппарата разлетелись на десятки метров.
Кадры с места падения ударного беспилотника в Богородском городском округе в Подмосковье. Видео © LIFE
Глава Богородского городского округа Игорь Сухин на фоне ситуации с БПЛА заявил об отмене массовых мероприятий на 9 Мая.
"Друзья, я надеюсь на понимание и поддержку. Это непростое для нас решение, но оно должно быть принято — безопасность сегодня главное. А победа навсегда в наших сердцах. Мы с вами это точно знаем", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, ударный беспилотник украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье. Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.