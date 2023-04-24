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24 апреля, 11:16

Лайф публикует видео с обломками взрывоопасного дрона, рухнувшего в Подмосковье

Лайф публикует видео с места падения беспилотника со взрывчаткой в Подмосковье

<p>Обломки беспилотника. Обложка © LIFE</p>

Обломки беспилотника. Обложка © LIFE

Лайф публикует видео с места падения украинского беспилотника в Богородском городском округе в Подмосковье. Рухнувший дрон сломал несколько деревьев, а обломки аппарата разлетелись на десятки метров.

Кадры с места падения ударного беспилотника в Богородском городском округе в Подмосковье. Видео © LIFE

Глава Богородского городского округа Игорь Сухин на фоне ситуации с БПЛА заявил об отмене массовых мероприятий на 9 Мая.

"Друзья, я надеюсь на понимание и поддержку. Это непростое для нас решение, но оно должно быть принято — безопасность сегодня главное. А победа навсегда в наших сердцах. Мы с вами это точно знаем", написал он в телеграм-канале.

  • Обломки беспилотника. Фото © LIFE
    Обломки беспилотника. Фото © LIFE
  • Обломки беспилотника. Фото © LIFE
    Обломки беспилотника. Фото © LIFE

Обломки беспилотника. Фото © LIFE

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Напомним, ударный беспилотник украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье. Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

Упавший в Подмосковье беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки видели над Серпуховом 22 апреля

Упавший в Подмосковье беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки видели над Серпуховом 22 апреля

Иван Косицын
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