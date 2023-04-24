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24 апреля, 06:20

Упавший в Подмосковье беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки видели над Серпуховом 22 апреля

Ударный беспилотник с взрывчаткой видели над подмосковным Серпуховом 22 апреля

<p>Беспилотник, упавший в Подмосковье. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/50475" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Беспилотник, упавший в Подмосковье. Обложка © SHOT

Беспилотник, схожий по описанию с тем, что упал в богородском СНТ "Заря", видели над подмосковным Серпуховом в субботу, 22 апреля. Об этом сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, в тот день в полицию обратилось минимум два человека. У них была одинаковая информация: большой БПЛА с длинным хвостом, серого цвета, без световых сигналов полетел в сторону деревни Бутурлино. Тогда обследовали зоны, где видели дрон, но ничего подозрительного не нашли. Расстояние от Серпухова до СНТ "Заря" около 110 километров.

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Как сообщалось ранее, ударный беспилотник украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье. Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.

Иван Косицын
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