Упавший в Подмосковье беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки видели над Серпуховом 22 апреля
Ударный беспилотник с взрывчаткой видели над подмосковным Серпуховом 22 апреля
Беспилотник, упавший в Подмосковье. Обложка © SHOT
Беспилотник, схожий по описанию с тем, что упал в богородском СНТ "Заря", видели над подмосковным Серпуховом в субботу, 22 апреля. Об этом сообщил SHOT.
По данным телеграм-канала, в тот день в полицию обратилось минимум два человека. У них была одинаковая информация: большой БПЛА с длинным хвостом, серого цвета, без световых сигналов полетел в сторону деревни Бутурлино. Тогда обследовали зоны, где видели дрон, но ничего подозрительного не нашли. Расстояние от Серпухова до СНТ "Заря" около 110 километров.
Как сообщалось ранее, ударный беспилотник украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки упал в Подмосковье. Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома.