Упавший в Подмосковье беспилотник UJ-22 Airborne с 17 кг взрывчатки видели над Серпуховом 22 апреля

Беспилотник, схожий по описанию с тем, что упал в богородском СНТ "Заря", видели над подмосковным Серпуховом в субботу, 22 апреля. Об этом сообщил SHOT .

По данным телеграм-канала, в тот день в полицию обратилось минимум два человека. У них была одинаковая информация: большой БПЛА с длинным хвостом, серого цвета, без световых сигналов полетел в сторону деревни Бутурлино. Тогда обследовали зоны, где видели дрон, но ничего подозрительного не нашли. Расстояние от Серпухова до СНТ "Заря" около 110 километров.