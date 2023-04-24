У дрона-камикадзе мог быть "напарник": В Подмосковье нашли ещё один беспилотник
SHOT: Ещё один беспилотник нашли в Подмосковье
Обломки дрона-камикадзе, упавшего в Подмосковье. Фото © LIFE
Ещё один беспилотник нашли в Подмосковье — в двух километрах от места падения первого дрона-камикадзе в Богородском городском округе. Об этом сообщает SHOT. Телеграм-канал не исключает, что новый БПЛА — это корректировщик, который направлял дрон со взрывчаткой.
Коптер с камерой сегодня утром обнаружили жители СНТ возле одного из домов. Что он снимал и кто им управлял, сейчас выясняется. Флешки внутри не было. Предварительно, дрон был запущен из точки в радиусе нескольких километров от места падения — об этом говорят характеристики устройства.
Напомним, сегодня стало известно о падении в Подмосковье ударного беспилотника украинского производства UJ-22 Airborne с 17 килограммами взрывчатки. Инцидент случился в Богородском городском округе. В полицию обратилась жительница СНТ "Заря", которая нашла БПЛА в лесном массиве примерно в 300 метрах от своего дома. Лайф публиковал видео обломков дрона.