У дрона-камикадзе мог быть "напарник": В Подмосковье нашли ещё один беспилотник

Ещё один беспилотник нашли в Подмосковье — в двух километрах от места падения первого дрона-камикадзе в Богородском городском округе. Об этом сообщает SHOT. Телеграм-канал не исключает, что новый БПЛА — это корректировщик, который направлял дрон со взрывчаткой.

Коптер с камерой сегодня утром обнаружили жители СНТ возле одного из домов. Что он снимал и кто им управлял, сейчас выясняется. Флешки внутри не было. Предварительно, дрон был запущен из точки в радиусе нескольких километров от места падения — об этом говорят характеристики устройства.