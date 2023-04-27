Ещё один пассажирский лайнер чуть не столкнулся с дроном на подлёте к Москве
Экипаж самолёта NordStar доложил о сближении с дроном возле аэропорта Домодедово
Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий
Ещё один случай опасного сближения дрона с самолётом произошёл в Подмосковье. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.
О неизвестном беспилотнике доложил экипаж самолёта авиакомпании NordStar, следовавшего по маршруту Уфа – Москва. На подлёте к аэропорту Домодедово на высоте около двух тысяч метров пилоты заметили БПЛА, который летел ниже пассажирского лайнера. В итоге воздушные суда благополучно разошлись, самолёт сел в столичном аэропорту. Теперь полиция ищет владельца дрона.
Похожий случай на прошлой неделе произошёл в аэропорту Шереметьево. Командир воздушного судна авиакомпании "Победа" доложил, что после вылета на высоте 600 метров их самолёт едва не столкнулся с коптером, который пролетел чуть больше чем в ста метрах от лайнера.