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27 апреля, 13:11

Ещё один пассажирский лайнер чуть не столкнулся с дроном на подлёте к Москве

Экипаж самолёта NordStar доложил о сближении с дроном возле аэропорта Домодедово

<p>Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий</p>

Обложка © ТАСС / Смитюк Юрий

Ещё один случай опасного сближения дрона с самолётом произошёл в Подмосковье. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

О неизвестном беспилотнике доложил экипаж самолёта авиакомпании NordStar, следовавшего по маршруту Уфа – Москва. На подлёте к аэропорту Домодедово на высоте около двух тысяч метров пилоты заметили БПЛА, который летел ниже пассажирского лайнера. В итоге воздушные суда благополучно разошлись, самолёт сел в столичном аэропорту. Теперь полиция ищет владельца дрона.

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Похожий случай на прошлой неделе произошёл в аэропорту Шереметьево. Командир воздушного судна авиакомпании "Победа" доложил, что после вылета на высоте 600 метров их самолёт едва не столкнулся с коптером, который пролетел чуть больше чем в ста метрах от лайнера.

Максим Плетнёв
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