Неизвестный дрон подрезал самолёт, вылетавший из аэропорта Шереметьево

По словам пилота, 22 апреля коптер пролетел примерно в 120 метрах под его бортом, на высоте около 600 метров от земли. КВС решил продолжить полёт во Владикавказ, где успешно приземлился. Сейчас полиция выясняет, кто запустил беспилотник.