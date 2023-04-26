Неизвестный дрон подрезал самолёт, вылетавший из аэропорта Шереметьево
Неизвестный дрон подрезал самолёт авиакомпании "Победа", вылетавший из московского аэропорта Шереметьево. Об инциденте сообщил командир воздушного судна (КВС), пишет телеграм-канал SHOT.
По словам пилота, 22 апреля коптер пролетел примерно в 120 метрах под его бортом, на высоте около 600 метров от земли. КВС решил продолжить полёт во Владикавказ, где успешно приземлился. Сейчас полиция выясняет, кто запустил беспилотник.
Ранее Лайф писал, что две гранаты нашли в рюкзаке у пассажира, вылетавшего из Внуково в Якутск. Подозрительные предметы обнаружили в сумке, когда её сканировал интерскоп.
Unsplash