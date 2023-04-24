КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 10:07

Две гранаты обнаружили в рюкзаке у пассажира на рентгене во Внуково

Две гранаты нашли в рюкзаке у пассажира, вылетавшего из Внуково в Якутск. Как сообщает SHOT, подозрительные предметы обнаружили в сумке, когда её сканировал интерскоп.

Как только проверяющие увидели на рентгене гранаты, тут же оцепили прилегающую территорию, а к месту вызвали сотрудников ОМОНа. Те обследовали рюкзак и установили, что найденные гранаты — муляж.

Тем не менее улететь в Якутск мужчина не сумел: его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

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Ранее Лайф писал, как россиянин попытался привезти из ЮАР более 350 экзотических животных, но попался на таможне.

Обложка ©

ТАСС / "Ведомости" / Андрей Гордеев

Алексей Берковиц
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