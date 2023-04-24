Две гранаты обнаружили в рюкзаке у пассажира на рентгене во Внуково

Две гранаты нашли в рюкзаке у пассажира, вылетавшего из Внуково в Якутск. Как сообщает SHOT, подозрительные предметы обнаружили в сумке, когда её сканировал интерскоп.

Как только проверяющие увидели на рентгене гранаты, тут же оцепили прилегающую территорию, а к месту вызвали сотрудников ОМОНа. Те обследовали рюкзак и установили, что найденные гранаты — муляж.

Тем не менее улететь в Якутск мужчина не сумел: его доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.