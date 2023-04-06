Россиянин попытался привезти из ЮАР более 350 экзотических животных, но попался на таможне

В московском аэропорту Домодедово задержали пассажира, прилетевшего в российскую столицу из ЮАР через Эфиопию. В багаже мужчины при досмотре таможенники нашли более 350 экзотических животных, сообщает пресс-служба домодедовской таможни.

У пассажира нашли в багаже свыше 350 экзотических животных. Видео © Mash

Среди обнаруженных животных оказались 14 карликовых хамелеонов, пять пантеровых жаб, африканская длиннохвостая ящерица, мокрицы, гигантские многоножки, расписные улитки разного размера, рогатый жук-гриб, псаммоды (вид насекомых из семейства жесткокрылых, которые водятся только на мысе Доброй Надежды), марципановые тараканы и другие представители дикой природы Африки.

При этом мужчина заявил, что просто полюбил африканскую фауну и решил устроить живой уголок с её представителями в собственном доме. Однако контрабандиста быстро вывели на чистую воду. Как выяснили силовики, всех привезённых животных он планировал продать через онлайн-платформы.

Из-за неправильной транспортировки и резкой смены климата часть живности погибла. Остальных передали ветеринарам. Стоимость зверушек оценили в 200 тысяч рублей, а за их растаможку нужно было заплатить более 50 тысяч.