Одинокая и очень злая бурёнка устроила испанскую корриду в Хабаровске и спряталась

Одинокую и очень злую бурёнку ищут в Хабаровске. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, она забодала нескольких жителей микрорайона Красная Речка и скрылась.

Одинокая и злая бурёнка забодала нескольких жителей Хабаровска и сбежала в центр. Видео © t.me / Аmur Mash

Изначально корова повстречалась местным школьникам 29 марта. Те начали кричать на неё, чем очень сильно разозлили. В ответ разъярённая бурёнка сбежала к гаражам, где набросилась на пенсионерку. Местные жители пытались спасти бабушку, кидая в животное палки, но корова лишь окончательно вышла из себя и боднула пенсионерку ещё раз. Осознав всю опасность ситуации, дети стали просить всех о помощи.

Как выяснилось позднее, в полицию обратилось множество граждан с просьбой отыскать и утихомирить злую корову. Уже на протяжении нескольких дней полицейскими ведутся поиски животного и его хозяина, которые никаких результатов не принесли. Местные паблики пишут, что, наведя шуму в микрорайоне, бурёнка отправилась в центр Хабаровска.