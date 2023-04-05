Одинокая и очень злая бурёнка устроила испанскую корриду в Хабаровске и спряталась
В Хабаровске несколько дней ищут злую корову, забодавшую нескольких жителей
Одинокую и очень злую бурёнку ищут в Хабаровске. Как сообщает телеграм-канал Amur Mash, она забодала нескольких жителей микрорайона Красная Речка и скрылась.
Одинокая и злая бурёнка забодала нескольких жителей Хабаровска и сбежала в центр. Видео © t.me / Аmur Mash
Изначально корова повстречалась местным школьникам 29 марта. Те начали кричать на неё, чем очень сильно разозлили. В ответ разъярённая бурёнка сбежала к гаражам, где набросилась на пенсионерку. Местные жители пытались спасти бабушку, кидая в животное палки, но корова лишь окончательно вышла из себя и боднула пенсионерку ещё раз. Осознав всю опасность ситуации, дети стали просить всех о помощи.
Как выяснилось позднее, в полицию обратилось множество граждан с просьбой отыскать и утихомирить злую корову. Уже на протяжении нескольких дней полицейскими ведутся поиски животного и его хозяина, которые никаких результатов не принесли. Местные паблики пишут, что, наведя шуму в микрорайоне, бурёнка отправилась в центр Хабаровска.
Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае истощённый тигр напал на тракториста, который в этот момент чинил технику. Животное отогнали коллеги мужчины, а сам пострадавший находится в реанимации.
t.me / Аmur Mash