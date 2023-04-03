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3 апреля, 18:54

Малышка лишилась двух пальцев после нападения обезьяны в зоопарке в Новой Москве

В зоопарке приматов в Новой Москве обезьяна откусила четырёхлетней девочке два пальца

В зоопарке "Планета обезьян" в Новой Москве обезьяна откусила пальцы девочке, которая пыталась покормить зверушку с руки. Подробности инцидента приводит Mash.

В зоопарк на Калужском шоссе родители пришли с дочкой посмотреть на животных, а потом решили порадовать питомцев и покормить их с руки. На то, что рядом с обезьяньим боксом находится табличка с предупреждением "Не протягивать руки к вольеру, это опасно!", посетители внимания не обратили.

Папа поднял малышку и перенёс через заграждение, чтобы та дала животному еду. Но самец чёрного мангобея, находившийся в вольере со своей беременной самкой, не ждал гостей и вступился за семью, вцепившись зубами в пальцы девочки.

Первую помощь ребёнку оказали сотрудники зоопарка, после чего пострадавшую увезли на скорой. Травмы оказались настолько серьёзными, что девочке пришлось ампутировать два пальца на правой руке.

Вольеры с обезьянами в зоопарке в Новой Москве. Видео © Telegram / Mash

Сотрудники показали, что, даже если протянуть к вольеру руку, до решётки останется ещё полметра. Кроме предупреждения держаться подальше от вольера в зоопарке действует строгий запрет на кормление зверей.

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Обложка ©

Telegram / Mash

Ирина Фальке
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