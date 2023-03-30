Истощённый тигр едва не задрал до смерти тракториста в Хабаровском крае

В Хабаровском крае тигр напал на тракториста, который в этот момент чинил технику. Животное отбили коллеги мужчины, а сам пострадавший находится в реанимации, сообщает телеграм-канал Amur Mash.

Рабочий занимался ремонтом техники примерно в 40 километрах от посёлка Мухен района имени Лазо. Внезапно на него набросилось животное, которое пыталось разорвать мужчину на части. На помощь подоспели товарищи тракториста, которые смогли отбить мужчину, однако он серьёзно пострадал. С травматическим шоком, открытыми переломами верхних и нижних конечностей и травмой грудной клетки он находится в реанимации.

Агрессивного тигра поймали. Им оказался пятилетний самец, который был сильно истощён и, вероятно, болен. В данный момент животное находится в реабилитационном центре, после которого его отправят на обследование в Уссурийск.