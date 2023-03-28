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28 марта, 10:24

Сервал сбежал от хозяйки и навёл ужас на жителей подмосковного Чехова

В Подмосковье сервал спрыгнул с третьего этажа многоэтажки и напугал прохожих

<p>Сервал в подмосковном Чехове, спрыгнувший с третьего этажа. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/mkueddsche/1178" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Еддс го Чехов"</a></p>

Сервал в подмосковном Чехове, спрыгнувший с третьего этажа. Фото © Telegram / "Еддс го Чехов"

В подмосковном Чехове в одном из дворов заметили домашнего сервала, который выпрыгнул с третьего этажа и навёл страх на всю округу. При этом, как рассказала хозяйка Людмила, её кошечка сама испугалась даже больше, чем местные жители.

Сервал в подмосковном Чехове, спрыгнувший с третьего этажа. Фото © Telegram / "Еддс го Чехов"

Сервал в подмосковном Чехове, спрыгнувший с третьего этажа. Фото © Telegram / "Еддс го Чехов"

"Кричали, что рысь в городе, тигр. <...> Цирк! Она испугалась, спряталась под балконом. Там и сидела, пока сотрудники МЧС её не забрали в подвал", — рассказала она в беседе с телеканалом "360", добавив, что кошка даже не думала ни на кого кидаться.

Оказалось, что питомцу всего один год. Как рассказала хозяйка, животное испытало большой стресс, из-за чего до сих пор прячется в ванной. Кроме того, при падении с третьего этажа кошка могла получить сильный ушиб. Кстати, кроме сервала у Людмилы есть и другие хвостатые. Возможно, именно у них кустарниковая кошка и научилась прыгать через форточку на балкон, откуда и выбралась на улицу.

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Николь Вербер
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