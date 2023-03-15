Почти откусила руку: В США полиция застрелила озверевшую зебру из дробовика

В городе Серквилл в американском штате Огайо зебра набросилась на своего хозяина и сильно укусила его за руку. Мужчина сначала даже подумал, что лишился кисти. Прибывшим полицейским пришлось пристрелить агрессивное животное, бросавшееся на людей и автомобили.

Офицеры обнаружили мужчину лежащим на земле, с травмированной, но всё же не оторванной рукой. Пока полицейские вызывали скорую, они поставили свою машину так, чтобы преградить зебре путь к раненому. Животное, однако, это не остановило, и зебра бросилась на автомобиль со стороны водителя.

Один из полицейских попытался отпугнуть животное специальной сиреной, но это дало временный эффект. Когда зебра вновь бросилась на полицейских, они застрелили её из дробовика. Это попало в объектив нательной камеры сотрудника. Причины такого поведения полосатого парнокопытного, не считающегося агрессивным, выясняются. Предположительно, самец защищал пасущихся неподалёку самок.

Врачи из госпиталя, куда доставили раненого, ожидают, что он сможет полностью восстановиться после перенесённой травмы.