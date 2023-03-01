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1 марта, 09:29

"Бегали за ним, иногда от него": На Кубани поймали страуса Дусю, которую искали два месяца

В Краснодарском крае поймали страуса, который сбежал из агроусадьбы 1 января

В Новороссийске спасатели сумели поймать страусиху по кличке Дуся, которая 1 января сбежала с территории агроусадьбы под Краснодаром. Об этом в телеграм-канале сообщил начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Спасатели пытаются поймать сбежавшего 1 января страуса. Видео © Telegram / Алексей Одеров

"Сегодня спасатели в течение двух часов ловили страуса в горах... Сначала спасатели обнаружили страуса, затем бегали за ним, а иногда от него, но в конечном итоге спасателям удалось поймать птицу", — написал Одеров.

На опубликованных им же кадрах видно, что спасатели пытались окружить страусиху, чтобы её поймать. В конце концов им удалось это сделать. Сейчас Дуся направлена в один из центров по уходу и лечению за животными, где пройдёт реабилитацию.

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Обложка ©

Telegram / Алексей Одеров

Артур Белкин
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