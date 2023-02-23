В Мексике отсидевшему в тюрьме коту с бандитскими татуировками решили найти новый дом

На одной из татуировок, которые коту набили заключённые, написано "Сделано в Мексике" и изображён орёл. Это символ одной из местных преступных банд. Мексиканские журналисты предполагают, что животное принадлежало главарю преступной ячейки, погибшему при попытке побега в начале января — тогда в результате бунта умерли 14 человек, ещё 13 были ранены и 24 сбежали. Как сфинкс оказался за решёткой, не уточняется, известно, что его заметили, когда он разгуливал по тюрьме.