Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
23 февраля, 14:34

В Мексике отсидевшему в тюрьме коту с бандитскими татуировками решили найти новый дом

<p>Сфинкс с татуировками, которого спасли из тюрьмы в Мексике. Обложка © <a href="https://www.reuters.com/lifestyle/tattooed-mexican-cat-seeks-new-home-after-life-behind-bars-2023-02-23/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Reuters</a> / Jose Luis Gonzalez</p>

Сфинкс с татуировками, которого спасли из тюрьмы в Мексике. Обложка © Reuters / Jose Luis Gonzalez

"Освободившемуся" после тюремного заключения в Мексике коту-сфинксу с бандитскими татуировками решили найти новый дом. Об этом сообщает Reuters.

На одной из татуировок, которые коту набили заключённые, написано "Сделано в Мексике" и изображён орёл. Это символ одной из местных преступных банд. Мексиканские журналисты предполагают, что животное принадлежало главарю преступной ячейки, погибшему при попытке побега в начале января — тогда в результате бунта умерли 14 человек, ещё 13 были ранены и 24 сбежали. Как сфинкс оказался за решёткой, не уточняется, известно, что его заметили, когда он разгуливал по тюрьме.

"Кот очень общительный, добрый, у него нет инфекций", — сообщил директор по экологии города Сьюдад-Хуарес Сезар Рене Диас.

Кот по кличке Огнетушитель появился на боевом посту МЧС России в Нижегородской области

Кот по кличке Огнетушитель появился на боевом посту МЧС России в Нижегородской области

Ранее Лайф сообщал, что в Хабаровском крае поймали кошмарившего местных жителей тигра. Животное поместят в центр реабилитации диких животных "Утёс", а его дальнейшую судьбу определит Росприроднадзор, рассказал губернатор региона Михаил Дегтярёв.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Мексика
  • Животные
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров