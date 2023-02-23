В Мексике отсидевшему в тюрьме коту с бандитскими татуировками решили найти новый дом
Сфинкс с татуировками, которого спасли из тюрьмы в Мексике. Обложка © Reuters / Jose Luis Gonzalez
"Освободившемуся" после тюремного заключения в Мексике коту-сфинксу с бандитскими татуировками решили найти новый дом. Об этом сообщает Reuters.
На одной из татуировок, которые коту набили заключённые, написано "Сделано в Мексике" и изображён орёл. Это символ одной из местных преступных банд. Мексиканские журналисты предполагают, что животное принадлежало главарю преступной ячейки, погибшему при попытке побега в начале января — тогда в результате бунта умерли 14 человек, ещё 13 были ранены и 24 сбежали. Как сфинкс оказался за решёткой, не уточняется, известно, что его заметили, когда он разгуливал по тюрьме.
"Кот очень общительный, добрый, у него нет инфекций", — сообщил директор по экологии города Сьюдад-Хуарес Сезар Рене Диас.
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