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18 февраля, 14:29

Кот по кличке Огнетушитель появился на боевом посту МЧС России в Нижегородской области

В Нижегородской области на боевом посту МЧС появился уникальный пушистый спасатель. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

  • Кот Огнетушитель. Фото © Telegram / МЧС России
    Кот Огнетушитель. Фото © Telegram / МЧС России
  • Кот Огнетушитель. Фото © Telegram / МЧС России
    Кот Огнетушитель. Фото © Telegram / МЧС России
  • Кот Огнетушитель. Фото © Telegram / МЧС России
    Кот Огнетушитель. Фото © Telegram / МЧС России

Кот Огнетушитель. Фото © Telegram / МЧС России

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В апреле 2022 года пожарные нашли на территории ПСЧ № 140 маленького больного трёхцветного котёнка с отслаивающейся шкурой и перебитой лапкой. Спасатели подобрали его, стали лечить и заботиться. В скором времени малыш поправился и вырос, превратившись в статного красавца. Теперь он вместе с руководителем подразделения совершает обход по территории части, проверяет готовность личного состава к несению дежурства и поднимает боевой дух пожарных. У него даже есть должность — помощник начальника части.

У хвостатого несколько кличек: Рукав, Лафет, Огнетушитель и Тушила. Причём изначально пожарные приняли его за кошку, ведь трёхцветных котов мало. Однако позднее выяснилось, что Огнетушитель — парень, а это один случай на 100 тысяч.

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Ранее МЧС показало видео спасения щенка из-под бетонных плит на Камчатке. Сколько времени лопоухий малыш провёл в заточении, неизвестно, но у него было диагностировано обезвоживание, хотя серьёзная медицинская помощь не потребовалась.

Обложка ©

Telegram / МЧС России

Светлана Оперук
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