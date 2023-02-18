Кот по кличке Огнетушитель появился на боевом посту МЧС России в Нижегородской области

В Нижегородской области на боевом посту МЧС появился уникальный пушистый спасатель. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.







В апреле 2022 года пожарные нашли на территории ПСЧ № 140 маленького больного трёхцветного котёнка с отслаивающейся шкурой и перебитой лапкой. Спасатели подобрали его, стали лечить и заботиться. В скором времени малыш поправился и вырос, превратившись в статного красавца. Теперь он вместе с руководителем подразделения совершает обход по территории части, проверяет готовность личного состава к несению дежурства и поднимает боевой дух пожарных. У него даже есть должность — помощник начальника части.

У хвостатого несколько кличек: Рукав, Лафет, Огнетушитель и Тушила. Причём изначально пожарные приняли его за кошку, ведь трёхцветных котов мало. Однако позднее выяснилось, что Огнетушитель — парень, а это один случай на 100 тысяч.