МЧС показало видео спасения щенка из-под бетонных плит на Камчатке

На Камчатке спасатели не дали погибнуть щенку, который застрял между бетонных плит в заброшенном здании. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Жительница города Елизово постоянно подкармливала бездомных собак возле старого разрушенного здания. Накануне она услышала непривычно тревожный лай из-под бетонных блоков. Сначала женщина попробовала самостоятельно помочь дворняге, но безуспешно. После чего она позвонила в МЧС.

"Мы приехали и только по жалобному лаю и скулению смогли определить ориентировочный район, где могла находиться собака. Широкую плиту пришлось подрезать болгаркой, а затем поднимать её по частям с помощью гидравлического инструмента. На месте работали четверо спасателей и наш медик", — рассказал представитель Камчатского спасательного центра Александр Шмелёв.

Сколько времени лопоухий малыш провёл в заточении, неизвестно, но у него было диагностировано обезвоживание, хотя серьёзная медицинская помощь не потребовалась. Вызвавшая спасателей женщина забрала щенка к себе, теперь его жизнь бродяги сменится светлой полосой.