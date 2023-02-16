МЧС показало видео спасения щенка из-под бетонных плит на Камчатке
На Камчатке спасли застрявшего между бетонных плит щенка. Фото © МЧС России
На Камчатке спасатели не дали погибнуть щенку, который застрял между бетонных плит в заброшенном здании. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Жительница города Елизово постоянно подкармливала бездомных собак возле старого разрушенного здания. Накануне она услышала непривычно тревожный лай из-под бетонных блоков. Сначала женщина попробовала самостоятельно помочь дворняге, но безуспешно. После чего она позвонила в МЧС.
"Мы приехали и только по жалобному лаю и скулению смогли определить ориентировочный район, где могла находиться собака. Широкую плиту пришлось подрезать болгаркой, а затем поднимать её по частям с помощью гидравлического инструмента. На месте работали четверо спасателей и наш медик", — рассказал представитель Камчатского спасательного центра Александр Шмелёв.
Сколько времени лопоухий малыш провёл в заточении, неизвестно, но у него было диагностировано обезвоживание, хотя серьёзная медицинская помощь не потребовалась. Вызвавшая спасателей женщина забрала щенка к себе, теперь его жизнь бродяги сменится светлой полосой.
Ранее Лайф писал, что группу охотников с тремя собаками спасли из снежного плена в Приморье. За ними прилетел вертолёт Ми-8 и провёл эвакуацию с воздуха. Медицинская помощь никому не понадобилась.