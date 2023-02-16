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16 февраля, 10:42

МЧС показало видео спасения щенка из-под бетонных плит на Камчатке

<p>На Камчатке спасли застрявшего между бетонных плит щенка. Фото © <a href="https://41.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4951242" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

На Камчатке спасли застрявшего между бетонных плит щенка. Фото © МЧС России

На Камчатке спасатели не дали погибнуть щенку, который застрял между бетонных плит в заброшенном здании. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Жительница города Елизово постоянно подкармливала бездомных собак возле старого разрушенного здания. Накануне она услышала непривычно тревожный лай из-под бетонных блоков. Сначала женщина попробовала самостоятельно помочь дворняге, но безуспешно. После чего она позвонила в МЧС.

"Мы приехали и только по жалобному лаю и скулению смогли определить ориентировочный район, где могла находиться собака. Широкую плиту пришлось подрезать болгаркой, а затем поднимать её по частям с помощью гидравлического инструмента. На месте работали четверо спасателей и наш медик", — рассказал представитель Камчатского спасательного центра Александр Шмелёв.

Сколько времени лопоухий малыш провёл в заточении, неизвестно, но у него было диагностировано обезвоживание, хотя серьёзная медицинская помощь не потребовалась. Вызвавшая спасателей женщина забрала щенка к себе, теперь его жизнь бродяги сменится светлой полосой.

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Ранее Лайф писал, что группу охотников с тремя собаками спасли из снежного плена в Приморье. За ними прилетел вертолёт Ми-8 и провёл эвакуацию с воздуха. Медицинская помощь никому не понадобилась.

Татьяна Миссуми
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