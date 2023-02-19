В Хабаровском крае поймали тигрицу, которая залезла в собачий вольер на пасеке
В Нанайском районе Хабаровского края отловили тигрицу, которая пробралась в пустой собачий вольер на местной пасеке и случайно заперлась там. Об этом сообщает пресс-служба АНО "Центр Амурский тигр".
Оказавшаяся взаперти на пасеке в Хабаровском крае тигрица. Видео © VK / "Центр Амурский тигр"
"Оказавшись в западне, хищница начала нервничать, разломала будки и, так и не освободившись, улеглась спать. Всё то время, пока хищница была в вольере, пасечник из дома не выходил", — говорится в сообщении.
Отловленная в Хабаровском крае тигрица. Фото © VK / "Центр Амурский тигр"
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что хищница постоянно рычит и находится в пустом вольере, из которого не может выбраться, так как он открывается и запирается лишь снаружи. Прибывшие на место специалисты сумели обездвижить тигрицу, после чего её направили в реабилитационный центр. Там она пробудет до мая этого года. Никаких повреждений у неё не зафиксировано, однако хищница сильно истощена и ей необходимо набраться сил. Отметим, что возраст тигрицы составил 12–15 месяцев.
Ранее Лайф рассказывал, что на территории Анюйского заказника в Хабаровском крае тигр сумел забраться в домик, где в этот момент находились два охотника, и напал на одного из них. В итоге второй застрелил хищника.
VK / "Центр Амурский тигр"