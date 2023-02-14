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14 февраля, 03:47

"Прыгнул в окно и начал давить": Тигр напал на охотника прямо в доме

Тигр в Хабаровском крае запрыгнул в охотничий домик и напал на человека

<p>Убитый охотником тигр. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/khabarray/1331" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хабарай</a></p>

Убитый охотником тигр. Фото © Telegram / Хабарай

Амурский тигр вломился в домик на территории Анюйского заказника в Хабаровском крае. Внутри находились два удэгейских охотника — жители села Арсеньево. Хищник запрыгнул через окно и напал на 19-летнего Сергея. Второй мужчина не растерялся и застрелил зверя из карабина.

"Услышал шаги, подошёл к окну — тигр на него набросился и начал давить. Второй не растерялся, через зверя перепрыгнул, взял карабин и сначала в бочину стрелял, полностью выпустил в него весь рожок. Потом пытался обухом топорика ударить по голове, топорик откинул, вытащил патроны и добил его контрольным выстрелом", — приводит слова знакомого охотников "КП-Хабаровск".

Тигр был тощим и голодным, сообщает телеграм-канал "Хабарай". Предположительно, это был молодой самец. Пострадавшего охотника доставили в больницу. Сергей получил множественные раны, у него травмирована рука, большая потеря крови. Сегодня бортом ФЦ медицины катастроф молодого человека эвакуируют в Краевую клиническую больницу имени Сергеева в Хабаровске.

"В больнице он со вчерашнего дня, находится в реанимации в Троицком. Состояние тяжёлое. Сегодня его должны перевезти в Хабаровск", — сообщается в телеграм-канале.

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Ранее Лайф писал, что в Хабаровском крае нашли останки охотника и его растерзанную одежду после нападения тигра. Тело мужчины обнаружили в Советско-Гаванском районе.

Арина Родионова
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