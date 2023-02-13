В Хабаровском крае нашли останки охотника и его растерзанную одежду после нападения тигра

Там рассказали, что мужчина был жителем Сахалина, в Хабаровский край он приезжал специально, чтобы поохотиться. Родственники стали его искать, когда он перестал выходить на связь. По данным портала DVHAB.ru, растерзанное тело нашли 8 февраля в Советско-Гаванском районе, в верховьях реки Нельмы.

Автор видео рассказал и показал, что в этом месте разбросаны вещи в крови, сапог погибшего покусанный, у него вырвана пятка. Также найдены нож и охотничий карабин. Предполагается, что мужчина стал жертвой тигра. В администрации района также сообщили, что информацию об этом происшествии передали полиции, правоохранители будут проводить экспертизы, чтобы доказать причастность тигра к этой истории. Вместе с тем готовится документация, дело будет передано следователям.