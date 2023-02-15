В приморском нацпарке в ходе авиаучёта заметили новых тигра и леопарда

На территории национального парка "Земля леопарда" в Приморском крае обнаружили новых тигра и дальневосточного леопарда. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

"В ходе авиаучёта на одном из участков нацпарка был замечен амурский тигр. Анализ узора полос на шкуре, уникального, как отпечатки пальцев, показал, что эта особь ранее не встречалась учёным и не фиксировалась фотоловушками", — сказано в сообщении в телеграм-канале.

А в дебрях заснеженной тайги были замечены сразу два дальневосточных леопарда в одном месте, и один из них оказался "новичком". Вторым леопардом стала самка с кодовым именем Leo 158F, которую не наблюдали с лета 2021 года.

Новый леопард на территории "Земли леопарда". Фото © t.me / Земля леопарда

Облёт проводился для оценки количества диких копытных животных, составляющих основу рациона больших кошек.