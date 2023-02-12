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12 февраля, 03:41

В Приморье тигр появился в популярном у туристов месте

В Приморье заметили следы тигра у мыса Гранитного

<p>Следы амурского тигра в районе Шепалова. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vrangelnews" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vrangel_news</a></p>

Следы амурского тигра в районе Шепалова. Обложка © Telegram / Vrangel_news

В Приморье в районе Шепалова заметили следы тигра на снегу. В этой местности обычно много туристов. Одни из пожелавших прогуляться на природе, увидев признаки недавнего визита хищника, резко передумали.

Следы амурского тигра в районе Шепалова. Видео © Telegram / Vrangel_news

"Мы хотели на мыс Лисученко сходить, но передумали. Там ещё женщины отдыхали на базе, они-то нас и предупредили, ну и следы нельзя было не заметить", — сообщили люди.

Тигр растерзал собаку в приморском селе

Тигр растерзал собаку в приморском селе

Ранее в Приморье лесозаготовители сняли на видео амурского тигра, который пожаловал к ним в гости в поисках добычи, а наткнулся на людей и шумную технику.

Анатолий Симоненко
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