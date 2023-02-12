В Приморье тигр появился в популярном у туристов месте

В Приморье в районе Шепалова заметили следы тигра на снегу. В этой местности обычно много туристов. Одни из пожелавших прогуляться на природе, увидев признаки недавнего визита хищника, резко передумали.

Следы амурского тигра в районе Шепалова. Видео © Telegram / Vrangel_news

"Мы хотели на мыс Лисученко сходить, но передумали. Там ещё женщины отдыхали на базе, они-то нас и предупредили, ну и следы нельзя было не заметить", — сообщили люди.