В Приморье тигр появился в популярном у туристов месте
В Приморье заметили следы тигра у мыса Гранитного
Следы амурского тигра в районе Шепалова. Обложка © Telegram / Vrangel_news
В Приморье в районе Шепалова заметили следы тигра на снегу. В этой местности обычно много туристов. Одни из пожелавших прогуляться на природе, увидев признаки недавнего визита хищника, резко передумали.
Следы амурского тигра в районе Шепалова. Видео © Telegram / Vrangel_news
"Мы хотели на мыс Лисученко сходить, но передумали. Там ещё женщины отдыхали на базе, они-то нас и предупредили, ну и следы нельзя было не заметить", — сообщили люди.
Ранее в Приморье лесозаготовители сняли на видео амурского тигра, который пожаловал к ним в гости в поисках добычи, а наткнулся на людей и шумную технику.