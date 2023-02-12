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12 февраля, 03:12

Посол рассказал, как Россия сотрудничает с Саудовской Аравией

Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике

В рамках механизмов ОПЕК+ идёт эффективное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией. Об этом заявил посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. Он считает такое взаимодействие двух стран востребованным. Он добавил, что энергетика — одна из несущих опор двусторонних отношений.

"Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии", — рассказал Козлов в интервью РИА "Новости".

Стабилизировать рынки энергоресурсов и нейтрализовать негативные последствия в текущей обстановке позволили скоординированные действия крупнейших производителей нефти, отметил посол. Эта работа продолжает быть необходимой. В Саудовской Аравии подчёркивают, что разные нелегитимные ограничения — санкции, эмбарго, "ценовые потолки" — лишь подогревают неопределённость и непредсказуемость.

Песков: Россия консультировалась со странами ОПЕК+ до решения сократить добычу нефти

Песков: Россия консультировалась со странами ОПЕК+ до решения сократить добычу нефти

Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ОПЕК+ и развитие сотрудничества. Лидеры говорили о взаимодействии стран в политической, торгово-экономической и энергетической областях.

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Freepik

Арина Родионова
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