Посол рассказал, как Россия сотрудничает с Саудовской Аравией

В рамках механизмов ОПЕК+ идёт эффективное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией. Об этом заявил посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. Он считает такое взаимодействие двух стран востребованным. Он добавил, что энергетика — одна из несущих опор двусторонних отношений.

"Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии", — рассказал Козлов в интервью РИА "Новости".

Стабилизировать рынки энергоресурсов и нейтрализовать негативные последствия в текущей обстановке позволили скоординированные действия крупнейших производителей нефти, отметил посол. Эта работа продолжает быть необходимой. В Саудовской Аравии подчёркивают, что разные нелегитимные ограничения — санкции, эмбарго, "ценовые потолки" — лишь подогревают неопределённость и непредсказуемость.