Посол рассказал, как Россия сотрудничает с Саудовской Аравией
Посол Козлов: Россия и Саудовская Аравия успешно сотрудничают в энергетике
В рамках механизмов ОПЕК+ идёт эффективное сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией. Об этом заявил посол РФ в Эр-Рияде Сергей Козлов. Он считает такое взаимодействие двух стран востребованным. Он добавил, что энергетика — одна из несущих опор двусторонних отношений.
"Целесообразность и эффективность такого сотрудничества в глобальном измерении подтверждена на практике. Свидетельство чему различные кризисные ситуации, включая сложнейший период коронавирусной пандемии", — рассказал Козлов в интервью РИА "Новости".
Стабилизировать рынки энергоресурсов и нейтрализовать негативные последствия в текущей обстановке позволили скоординированные действия крупнейших производителей нефти, отметил посол. Эта работа продолжает быть необходимой. В Саудовской Аравии подчёркивают, что разные нелегитимные ограничения — санкции, эмбарго, "ценовые потолки" — лишь подогревают неопределённость и непредсказуемость.
Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ОПЕК+ и развитие сотрудничества. Лидеры говорили о взаимодействии стран в политической, торгово-экономической и энергетической областях.
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