Песков: Россия консультировалась со странами ОПЕК+ до решения сократить добычу нефти

Россия провела консультации с несколькими участниками ОПЕК+, до того как приняла решение сократить добычу нефти в марте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С рядом участников ОПЕК+ были разговоры", — кратко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.