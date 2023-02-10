Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 10:32

Песков: Россия консультировалась со странами ОПЕК+ до решения сократить добычу нефти

Россия провела консультации с несколькими участниками ОПЕК+, до того как приняла решение сократить добычу нефти в марте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"С рядом участников ОПЕК+ были разговоры", — кратко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ОПЕК+ и развитие сотрудничества

Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии ОПЕК+ и развитие сотрудничества

Ранее сообщалось, что российские власти подумают насчёт того, чтобы сократить добычу нефти в качестве одной из мер в ответ на решение Запада о введении потолка цен на чёрное золото.

Обложка ©

kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая экономика
  • Мировая политика
  • Экономика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров