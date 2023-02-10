Песков: Россия консультировалась со странами ОПЕК+ до решения сократить добычу нефти
Россия провела консультации с несколькими участниками ОПЕК+, до того как приняла решение сократить добычу нефти в марте. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"С рядом участников ОПЕК+ были разговоры", — кратко ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.
Ранее сообщалось, что российские власти подумают насчёт того, чтобы сократить добычу нефти в качестве одной из мер в ответ на решение Запада о введении потолка цен на чёрное золото.
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