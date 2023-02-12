Названы продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности

Некоторые продукты могут быть безопасны после истечения срока годности. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова.

"Условно годными по истечении срока годности могут быть, например, сухие смеси для выпечки, мука и прочие подобные продукты. Остальные продукты под это правило не подпадают", — пояснила RT Морозова.

Она также отметила, что продукты, которые перед употреблением не подвергнутся тепловой обработке (вроде мороженого, мяса, рыбы, выпечки) нельзя есть, если они просрочены. Повышенное внимание нужно уделять продуктам с коротким сроком годности, включая холодец, пирожные и салаты.

Врач подчеркнула, что, если пренебречь этим правилом, можно пасть жертвой инфекционного заболевания с неприятными последствиями. Также можно столкнуться с пищевыми токсикоинфекциями вроде острой кишечной инфекции, которая возникает, если продукты заражены условно-патогенными бактериями. Такие "эксперименты" могут закончиться довольно плачевно, вплоть до попадания в реанимацию. Морозова пояснила, что признаки отравления проявляются в срок от двух часов до суток, из-за чего порой постфактум трудно определить, что именно из съеденного было не в порядке.