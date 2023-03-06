Одна бешеная лиса стала причиной карантина в Свердловской области

В Свердловской области введён карантин из-за лисы, заболевшей бешенством. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Администрации Полевского городского округа.

Её труп был найден в СНТ "Медик". Животное обнаружил владелец садового участка, когда приехал кормить собаку. К счастью, лиса ей не навредила — на теле пса не нашли ран и царапин. Несмотря на это, ему уже сделали прививку от бешенства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил распоряжение о карантине в СНТ. Так, запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе трёх километров.