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6 марта, 15:06

Одна бешеная лиса стала причиной карантина в Свердловской области

В Свердловской области ввели карантин из-за одной бешеной лисы

В Свердловской области введён карантин из-за лисы, заболевшей бешенством. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Администрации Полевского городского округа.

Её труп был найден в СНТ "Медик". Животное обнаружил владелец садового участка, когда приехал кормить собаку. К счастью, лиса ей не навредила — на теле пса не нашли ран и царапин. Несмотря на это, ему уже сделали прививку от бешенства.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил распоряжение о карантине в СНТ. Так, запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе трёх километров.

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Николь Вербер
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