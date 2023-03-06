Одна бешеная лиса стала причиной карантина в Свердловской области
В Свердловской области ввели карантин из-за одной бешеной лисы
В Свердловской области введён карантин из-за лисы, заболевшей бешенством. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу Администрации Полевского городского округа.
Её труп был найден в СНТ "Медик". Животное обнаружил владелец садового участка, когда приехал кормить собаку. К счастью, лиса ей не навредила — на теле пса не нашли ран и царапин. Несмотря на это, ему уже сделали прививку от бешенства.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил распоряжение о карантине в СНТ. Так, запрещены лечение, отлов, ввоз и вывоз восприимчивых животных в эпицентре и в радиусе трёх километров.
Ранее Лайф сообщал, что труп амурского тигра в Хабаровском крае найден в километре от села Арсеньево Нанайского муниципального района. Истощённая туша некогда царствующего в регионе зверя лежала на лесовозной дороге.
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