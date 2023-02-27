"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 14:11

Петербуржцев призвали не путать брачные вопли лис с женскими криками

Биологи раскрыли, на что похож крик лис во время брачного периода

<p>Рыжая лисица во время охоты в зимнем лесу. Фото © ТАСС / EPA / Attila Kovacs</p>

Рыжая лисица во время охоты в зимнем лесу. Фото © ТАСС / EPA / Attila Kovacs

В петербургских лесах начался лисий гон — период спаривания, когда самки и самцы ищут пару для создания потомства. Причём сопровождается он целым набором поведенческих парадигм, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Потенциальные невесты сообщают о своих намерениях, оставляя по всему лесу пахучие метки и бросая в лесную глушь призывный клич, причём довольно специфический. Как говорят биологи, по незнанию его можно спутать с женским криком, правда, довольно жутким.

Фенека Арию лишили московской прописки

Фенека Арию лишили московской прописки

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что учёные предрекли диким курам вымирание из-за их беспорядочных половых связей. В ходе исследований специалисты провели секвенирование геномов более ста домашних и диких кур. Результаты показали, что дикие джунглевые куры унаследовали от одомашненных от 20 до 50% генов.

Николь Вербер
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров