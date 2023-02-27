Петербуржцев призвали не путать брачные вопли лис с женскими криками

В петербургских лесах начался лисий гон — период спаривания, когда самки и самцы ищут пару для создания потомства. Причём сопровождается он целым набором поведенческих парадигм, передаёт телеканал "Санкт-Петербург".

Потенциальные невесты сообщают о своих намерениях, оставляя по всему лесу пахучие метки и бросая в лесную глушь призывный клич, причём довольно специфический. Как говорят биологи, по незнанию его можно спутать с женским криком, правда, довольно жутким.