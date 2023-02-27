Фенека Арию лишили московской прописки

Фенек по кличке Ария поселилась в зоопарке Екатеринбурга. Миниатюрная лисица с большими ушами приехала на Урал из столицы. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на пресс-службу зверинца.

Зверьку почти три года, при должном уходе он может прожить до 14 лет. Посетителей зоопарка сразу предупреждают, что днём его практически не застать. В светлое время суток Ария прячется в укрытии, а ночью, когда все спят, бодрствует. К еде лисичка практически не привередлива: ест мясо, рыбу, каши, фрукты и овощи, а её самое излюбленное лакомство — сироп шиповника.

"Фенек по праву имеет звание "Самая маленькая лиса в мире". Размер взрослого зверька не более 70 см (но это вместе с длинным хвостом), а высота в холке — не более 20 см. Весит он при этом всего около полутора килограммов", — рассказали в зоопарке.