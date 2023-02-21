Московский зоопарк показал двух "новогодних" пингвинят

В Московском зоопарке вылупились два пингвинёнка Гумбольдта, их пол будет известен только через несколько месяцев, но полюбоваться на малышей можно уже сейчас.

В Московском зоопарке вылупились два пингвинёнка Гумбольдта. Видео © VK / Московский зоопарк

"В Московском зоопарке 1 и 3 января появились на свет два птенца пингвинов Гумбольдта. Причём первый вылупился как раз в Новый год, с 31 декабря на 1 января", — отмечается в тексте.

Родители новорождённых — Нагайня (отец) и Толстая (мать). Они давно стали парой и стабильно приносят потомство в течение пяти лет. Сейчас пингвины окружили малышей заботой, так что помощь зоологов практически не нужна, однако плановые осмотры всё же проводятся.

"Это очень краткая процедура, которая занимает не более нескольких минут, чтобы минимизировать возможное волнение для птиц. Пингвинят взвешивают и осматривают на случай недостаточного кормления или иных возможных проблем. Параллельно проводится дезинфекция норы", — сказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

По её словам, это помогает установить доверительные отношения между пингвинами и ветеринарами. Сейчас птенцы чувствуют себя хорошо, активно набирают вес и громко пищат после кормления родителей, выпрашивая ещё еды, что является признаком хорошего здоровья и адекватного природного поведения, поделилась Акулова.

Пингвины будут кормить детёнышей примерно до шести-семи месяцев, а вот самостоятельно плавать малыши начнут гораздо раньше — где-то с двух месяцев, тогда же у них появится и первое оперение.