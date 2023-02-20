Новый директор пообещал обитателям Ленинградского зоопарка "права как у людей"

Ленинградский зоопарк ждут изменения. Как рассказал новый директор учреждения Юрий Журавлёв, из унитарного предприятия он перейдёт в бюджетную государственную организацию.

Полосатый житель Ленинградского зоопарка. Фото © Газета "Петербургский дневник"

"Я думаю, это в первую очередь сделано для порядка, чтобы город мог ещё более эффективно контролировать финансы, которые нам выделяют и которые мы зарабатываем сами", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Он рассказал о планах очистить захламлённую территорию зоопарка, а также привести в порядок здания, которые нуждаются в косметическом и капитальном ремонте. С некоторыми арендаторами расторгли договоры, в том числе с владельцами аттракционов, имущество которых скоро вывезут с территории.

Ещё один обитатель Ленинградского зоопарка. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Кроме того, планируется восстановить деятельность кафе, которое сейчас находится в запущенном состоянии, и заняться улучшением условий жизни животных. Так, сотрудники зоопарка постепенно изменят дизайн вольеров и декорирование, чтобы гостям было приятно наблюдать за жизнью подопечных.

"Теперь у животных есть права, которые, по сути, имеют и люди. Важнейшие свободы: наши питомцы должны быть накормлены, напоены, избавлены от болезней, иметь соответствующие условия для проживания, получать качественное ветеринарное обслуживание и находиться в комфортном психологическом состоянии", — подчеркнул директор зоопарка.