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20 февраля, 12:09

Новый директор пообещал обитателям Ленинградского зоопарка "права как у людей"

Новый директор Ленинградского зоопарка Журавлёв рассказал об изменениях в зверинце

<p>Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлёв со своим подопечным. Фото © <a href="https://spbdnevnik.ru/news/2023-02-20/yuriy-zhuravlev-zhivotnye-imeyut-te-zhe-prava-chto-i-lyudi" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Газета "Петербургский дневник"</a></p>

Директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлёв со своим подопечным. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Ленинградский зоопарк ждут изменения. Как рассказал новый директор учреждения Юрий Журавлёв, из унитарного предприятия он перейдёт в бюджетную государственную организацию.

Полосатый житель Ленинградского зоопарка. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Полосатый житель Ленинградского зоопарка. Фото © Газета "Петербургский дневник"

"Я думаю, это в первую очередь сделано для порядка, чтобы город мог ещё более эффективно контролировать финансы, которые нам выделяют и которые мы зарабатываем сами", — приводит его слова газета "Петербургский дневник".

Он рассказал о планах очистить захламлённую территорию зоопарка, а также привести в порядок здания, которые нуждаются в косметическом и капитальном ремонте. С некоторыми арендаторами расторгли договоры, в том числе с владельцами аттракционов, имущество которых скоро вывезут с территории.

Ещё один обитатель Ленинградского зоопарка. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Ещё один обитатель Ленинградского зоопарка. Фото © Газета "Петербургский дневник"

Кроме того, планируется восстановить деятельность кафе, которое сейчас находится в запущенном состоянии, и заняться улучшением условий жизни животных. Так, сотрудники зоопарка постепенно изменят дизайн вольеров и декорирование, чтобы гостям было приятно наблюдать за жизнью подопечных.

"Теперь у животных есть права, которые, по сути, имеют и люди. Важнейшие свободы: наши питомцы должны быть накормлены, напоены, избавлены от болезней, иметь соответствующие условия для проживания, получать качественное ветеринарное обслуживание и находиться в комфортном психологическом состоянии", — подчеркнул директор зоопарка.

Глава Одесского зоопарка расцеловал змей и шиншилл ради шедеврального ролика к 14 февраля

Глава Одесского зоопарка расцеловал змей и шиншилл ради шедеврального ролика к 14 февраля

Ранее Лайф сообщал грустную новость из Ленинградского зоопарка: скончались его подопечные сурки Ижорик и Августина. Животных знают во многих российских регионах по их предсказаниям прихода весны. Однако в этом году предсказать приход тепла им не удалось: грызуны умерли от старости, не дожив до Дня сурка.

Николь Вербер
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