Глава Одесского зоопарка расцеловал змей и шиншилл ради шедеврального ролика к 14 февраля
Директор Одесского зоопарка Беляков в День влюблённых перецеловал всех животных в питомнике
Глава зоопарка Одессы в День влюблённых перецеловал всех змей в питомнике. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / КУ "Одесский зоопарк"
Очередной шедевр от директора Одесского зоопарка Игоря Белякова: в День всех влюблённых снял кавер на известную песню Venus популярной голландской группы Shocking Blue. В видео Беляков отмахивается от знаков внимания надоедливых сотрудниц и признаётся в любви зверюшкам, в том числе и змеям.
Глава зоопарка Одессы в День влюблённых перецеловал всех змей в питомнике. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) КУ "Одесский зоопарк"
Песню на мове под задорный трек Venus Беляков исполнил сам. По сюжету директор, так уставший от бесконечного внимания женщин, начинает от них бегать и засматриваться на зверей. Козам, например, в ролике он подарил цветы; змею и шиншиллу — поцеловал. Не обделил вниманием мужчина и других обитателей зоопарка.
В конце видео не привыкшие слышать отказ сотрудницы со всех сторон налетают на мужчину и начинают его целовать, в то время как сам начальник падает. Беляков, едва сумевший выбраться от цепких лап женщин, так и остаётся лежать на плитке зоопарка: довольный, счастливый и усыпанный поцелуями.
Напомним, Игорь Беляков известен своими фриковатыми клипами, в которых предстаёт, в частности, в образах символа года. Например, в 2018 году он в костюме пса разгуливал по зоопарку, распевая песни. Но тогда в видео снялась и настоящая собака, с которой они пили чай и ели печенье. В преддверии 2019-го он облачился в ярко-розовый костюм свиньи и вооружился дробовиком — он пригодился по сюжету. 2020-й Беляков встречал в образе крысы, а 2021-й — тигра.