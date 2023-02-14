Глава Одесского зоопарка расцеловал змей и шиншилл ради шедеврального ролика к 14 февраля

Очередной шедевр от директора Одесского зоопарка Игоря Белякова: в День всех влюблённых снял кавер на известную песню Venus популярной голландской группы Shocking Blue. В видео Беляков отмахивается от знаков внимания надоедливых сотрудниц и признаётся в любви зверюшкам, в том числе и змеям.

Глава зоопарка Одессы в День влюблённых перецеловал всех змей в питомнике. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) КУ "Одесский зоопарк"

Песню на мове под задорный трек Venus Беляков исполнил сам. По сюжету директор, так уставший от бесконечного внимания женщин, начинает от них бегать и засматриваться на зверей. Козам, например, в ролике он подарил цветы; змею и шиншиллу — поцеловал. Не обделил вниманием мужчина и других обитателей зоопарка.

В конце видео не привыкшие слышать отказ сотрудницы со всех сторон налетают на мужчину и начинают его целовать, в то время как сам начальник падает. Беляков, едва сумевший выбраться от цепких лап женщин, так и остаётся лежать на плитке зоопарка: довольный, счастливый и усыпанный поцелуями.