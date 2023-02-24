Альпака Шарлотке из Ленинградского зоопарка подарили праздничный недоуздок в честь Масленицы

"Сейчас в зоопарке Масленица, и в честь этого сотрудники зоопарка своими руками сделали для Шарли такой праздничный недоуздок. Теперь наша альпака краше всех! Недоуздок на альпака надевается, чтобы вывести на прогулку: так мы можем быть уверены в том, что животное будет в безопасности. А сегодня, в первый день длинных выходных, прогулка тоже особенная!" — приводит газета "Петербургский дневник" сообщение пресс-службы зоопарка.