Альпака Шарлотке из Ленинградского зоопарка подарили праздничный недоуздок в честь Масленицы
Сотрудники Ленинградского зоопарка в честь Масленицы подарили альпака Шарлотке праздничный недоуздок. Теперь, по их словам, Шарли будет краше всех.
Альпака Шарлотка из Ленинградского зоопарка. Фото © VK / spbzoopark
"Сейчас в зоопарке Масленица, и в честь этого сотрудники зоопарка своими руками сделали для Шарли такой праздничный недоуздок. Теперь наша альпака краше всех! Недоуздок на альпака надевается, чтобы вывести на прогулку: так мы можем быть уверены в том, что животное будет в безопасности. А сегодня, в первый день длинных выходных, прогулка тоже особенная!" — приводит газета "Петербургский дневник" сообщение пресс-службы зоопарка.
Посетители смогут полюбоваться Шарли 26 февраля. С 14:30 до 15:30 альпака будет гулять рядом с вольером для оленей.
А ранее новый директор Ленинградского зоопарка Юрий Журавлёв пообещал обитателям "права как у людей". Также он рассказал о планах очистить захламлённую территорию учреждения и привести в порядок здания, которые нуждаются в косметическом и капитальном ремонте.
VK / spbzoopark