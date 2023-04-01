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1 апреля, 15:22

В Воронеже бродячие псы напали на мальчика во дворе жилого комплекса

В Железнодорожном районе Воронежа стая бродячих псов напала на мальчика во дворе жилого комплекса "Дельфин", следователи начали проверку. Об этом заявили в СУ СК РФ по региону. Там уточнили, что всё произошло 31 марта.

В Воронеже бродячие псы напали на мальчика во дворе жилого комплекса. Видео © VK / Типичный Воронеж

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках процессуальной проверки следствием будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления и организации, ответственной за проведение работ по отлову беспризорных животных", — сказано в сообщении ведомства.

Следователи также планируют опросить пострадавшего ребёнка и очевидцев. В соцсетях местные жители опубликовали видео инцидента. Судя по кадрам, мальчик играл с другими детьми в догонялки, а потом ребёнку на пути попались собаки, которые сразу же атаковали его. На помощь школьнику пришла женщина, которая прогнала псов. Очевидцы рассказали, что мальчик получил рваные раны.

"Страшно выпускать детей и самим выходить. Бабка стабильно их кормит, а как увидела, что покусали ребёнка из-за её "прикорма", убежала в закат!" — рассказала жительница Воронежа.

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Ранее Лайф писал, что жительница Астрахани погибла после того, как на неё на парковке набросилась стая бродячих собак. Трагедия произошла утром 26 марта.

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VK / Типичный Воронеж

Никита Осипов
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