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25 марта, 09:38

"Воскресшая" собака выдала живодёра из Петербурга, который прикидывался ветеринаром

В Петербурге ищут мужчину, который под видом ветеринара усыпляет животных и выкидывает их на улицу

<p>"Воскресший" пациент петербуржца, который представлялся ветеринаром. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

"Воскресший" пациент петербуржца, который представлялся ветеринаром. Обложка © Telegram / SHOT

Живодёр из Санкт-Петербурга прикидывается ветеринаром, чтобы усыплять животных, которых ещё можно спасти. Как сообщает SHOT, вместо помощи он вводит питомцам яд и выбрасывает их на улицу.

По данным телеграмм-канала, уличить злоумышленника удалось с помощью "воскресшей" собаки. Житель Петербурга искал в соцсетях ветврача, который мог бы усыпить его овчарку с отказавшими задними лапами. Так, мужчина наткнулся на объявление некого Дениса К., который пообещал провести эвтаназию за 13 тысяч рублей. В итоге предприимчивый "ветеринар" сделал псу смертельный укол и забрал тело животного якобы на кремацию. Однако позже ту самую овчарку неравнодушные прохожие обнаружили на мусорке. Животное обследовали и выяснили, что его отравили ядом, но ввели недостаточную дозу. "Воскресшую" собаку выходили благодаря волонтёрам, сейчас она живёт в питомнике.

Произошедшим заинтересовались зоозащитники, которые выяснили, что у живодёра было много "клиентов" в Петербурге. В необходимости эвтаназии "ветеринар" убеждал даже тех хозяев, чьи животные не были сильно больны. Кроме того, всплыл и тот факт, что мужчина в 2009 году был участником дела о расстреле собак. В настоящее время полицейские ищут Дениса и выясняют, есть ли у него ветеринарное образование. Между тем, экологическая партия "Зелёные" уже подала на петербуржца заявление в Генпрокуратуру.

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Ранее Лайф рассказывал, как живодёр зверски избил и придушил свою собаку во дворе дома в Подмосковье. По словам соседей, до этого неадекватный хозяин гулял с двумя четвероногими возле детской площадки.

Наталья Исакова
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