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16 марта, 11:25

На Урале полиция отказалась возбуждать дело против блогера, мучившего кота на стримах

<p>Кот Сеня, над которым хозяин издевается на стримах. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/48796" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Кот Сеня, над которым хозяин издевается на стримах. Обложка © t.me / SHOT

МВД по Режевскому району Свердловской области не нашло криминала в действиях блогера, который мучил кота на стримах ради повышения охватов. Как рассказали ЕАН представители фонда "Зоозащита", дело в отношении живодёра возбуждать отказались.

"Наши "чудесные" правоохранители трактуют законы по-своему. Они берут во внимание не факт совершаемых жестоких действий в отношении животного, а степень тяжести нанесённых увечий. Кто их и чему учил, в каких вузах с такими знаниями — очень интересный вопрос", — сказали представители организации и добавили, что будут обращаться в прокуратуру.

На Урале полиция спасла кота, которого треш-стример заставлял качать пресс ради просмотров

На Урале полиция спасла кота, которого треш-стример заставлял качать пресс ради просмотров

Напомним, в Сети распространилось видео с издевательствами над котом. На кадрах блогер Николай Черепанов из города Реж не только "приучает" к миру спорта кота, но и использует его как подушку. При этом мужчина заявляет, что просто хотел "помочь своему питомцу стать сильнее, потому что во дворе его гоняли другие коты".

Оксана Попова
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