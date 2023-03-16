На Урале полиция отказалась возбуждать дело против блогера, мучившего кота на стримах

МВД по Режевскому району Свердловской области не нашло криминала в действиях блогера, который мучил кота на стримах ради повышения охватов. Как рассказали ЕАН представители фонда "Зоозащита", дело в отношении живодёра возбуждать отказались.

"Наши "чудесные" правоохранители трактуют законы по-своему. Они берут во внимание не факт совершаемых жестоких действий в отношении животного, а степень тяжести нанесённых увечий. Кто их и чему учил, в каких вузах с такими знаниями — очень интересный вопрос", — сказали представители организации и добавили, что будут обращаться в прокуратуру.