Стая бродячих собак растерзала женщину в Астрахани
В Астрахани на парковке нашли тело женщины с ранами от укусов бродячих собак
Жительница Астрахани погибла после того, как на неё набросилась стая бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.
Бродячие собаки загрызли женщину в Астрахани. Видео © t.me / astr_sledcom30
Трагедия произошла утром 26 марта. Погибшей оказалась местная жительница 1979 года рождения. По данному факту следственными органами проводится проверка.
"В ходе проверки установлено, что утром 26 марта на парковке у одного из строений по 1-му проезду Рождественского в Советском районе города Астрахани обнаружено тело местной жительницы без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, причинёнными бродячими собаками", — уточнили в ведомстве.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате травматического шока, сопряжённого с массивной кровопотерей, указали в Следственном комитете. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.
Ранее Лайф писал, что в Кемерове стаффордширский терьер напал на хозяина, а потом не пускал к нему врачей и полицию. В итоге с разрешения владельца животного, который в тот момент уже истекал кровью, стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие, чтобы нейтрализовать собаку.
ТАСС / Федосеев Лев