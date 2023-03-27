Стая бродячих собак растерзала женщину в Астрахани

Жительница Астрахани погибла после того, как на неё набросилась стая бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Бродячие собаки загрызли женщину в Астрахани. Видео © t.me / astr_sledcom30

Трагедия произошла утром 26 марта. Погибшей оказалась местная жительница 1979 года рождения. По данному факту следственными органами проводится проверка.

"В ходе проверки установлено, что утром 26 марта на парковке у одного из строений по 1-му проезду Рождественского в Советском районе города Астрахани обнаружено тело местной жительницы без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, причинёнными бродячими собаками", — уточнили в ведомстве.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате травматического шока, сопряжённого с массивной кровопотерей, указали в Следственном комитете. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.