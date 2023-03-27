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27 марта, 13:56

Стая бродячих собак растерзала женщину в Астрахани

В Астрахани на парковке нашли тело женщины с ранами от укусов бродячих собак

Жительница Астрахани погибла после того, как на неё набросилась стая бродячих собак. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК РФ.

Бродячие собаки загрызли женщину в Астрахани. Видео © t.me / astr_sledcom30

Трагедия произошла утром 26 марта. Погибшей оказалась местная жительница 1979 года рождения. По данному факту следственными органами проводится проверка.

"В ходе проверки установлено, что утром 26 марта на парковке у одного из строений по 1-му проезду Рождественского в Советском районе города Астрахани обнаружено тело местной жительницы без признаков криминальной смерти, но с рвано-укушенными ранами, причинёнными бродячими собаками", — уточнили в ведомстве.

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Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате травматического шока, сопряжённого с массивной кровопотерей, указали в Следственном комитете. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

Ранее Лайф писал, что в Кемерове стаффордширский терьер напал на хозяина, а потом не пускал к нему врачей и полицию. В итоге с разрешения владельца животного, который в тот момент уже истекал кровью, стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие, чтобы нейтрализовать собаку.

Обложка ©

ТАСС / Федосеев Лев

Иван Косицын
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