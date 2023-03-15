В Кемерове стаффорд едва не загрыз хозяина, а потом не пускал к нему врачей и полицию

В Кемерове стаффордширский терьер напал на хозяина, а потом не пускал к нему врачей и полицию. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области.

Всё произошло в частном доме на улице Маяковского. После внезапного нападения собаки пострадавший вызвал медиков, но те не смогли оказать ему помощь, поскольку агрессивный пёс никого не пускал на территорию. Прибывшие на место полицейские также попытались проникнуть в дом, но безуспешно — стаффорд продолжал бдительно охранять свою жертву. В итоге с разрешения хозяина, который в тот момент уже истекал кровью, стражам правопорядка пришлось применить табельное оружие, чтобы нейтрализовать собаку.

В результате медики смогли осмотреть пострадавшего, после чего он был экстренно госпитализирован. Выяснилось, что мужчина взял пса недавно, и он, по его словам, никак не поддавался дрессировке, поэтому и вцепился в него.