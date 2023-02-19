Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
19 февраля, 10:55

В Петербурге бездомная собака искусала лицо девятилетней девочке

В Невском районе Санкт-Петербурга бездомная собака набросилась на девятилетнюю девочку. Агрессивный пёс несколько раз схватил малышку за лицо до того, как его отогнали от ребёнка.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 17 февраля. Известно, что пострадавшую доставили в больницу с ушибом лба и раной верхней губы. В каком состоянии сейчас находится девочка, пока не известно. Выяснением обстоятельств произошедшего уже занялись полицейские.

"Информация передана в полицию Невского района для проверки", — сообщил источник агентства "Оперативное прикрытие".

На Камчатке семилетняя девочка попала в реанимацию после нападения собаки

На Камчатке семилетняя девочка попала в реанимацию после нападения собаки

Ранее Лайф писал, что в Петербурге питбуль без поводка и намордника покусал девятилетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали, она в тяжёлом состоянии. Хозяин покусавшей девочку собаки заявил, что школьница якобы могла спровоцировать нападение. На него уже завели уголовное дело.

Обложка ©

Pixabay

Наталья Исакова
  • Новости
  • Дети
  • Животные
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров