В Петербурге бездомная собака искусала лицо девятилетней девочке

В Невском районе Санкт-Петербурга бездомная собака набросилась на девятилетнюю девочку. Агрессивный пёс несколько раз схватил малышку за лицо до того, как его отогнали от ребёнка.

Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 17 февраля. Известно, что пострадавшую доставили в больницу с ушибом лба и раной верхней губы. В каком состоянии сейчас находится девочка, пока не известно. Выяснением обстоятельств произошедшего уже занялись полицейские.

"Информация передана в полицию Невского района для проверки", — сообщил источник агентства "Оперативное прикрытие".