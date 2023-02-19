В Петербурге бездомная собака искусала лицо девятилетней девочке
В Невском районе Санкт-Петербурга бездомная собака набросилась на девятилетнюю девочку. Агрессивный пёс несколько раз схватил малышку за лицо до того, как его отогнали от ребёнка.
Инцидент произошёл в минувшую пятницу, 17 февраля. Известно, что пострадавшую доставили в больницу с ушибом лба и раной верхней губы. В каком состоянии сейчас находится девочка, пока не известно. Выяснением обстоятельств произошедшего уже занялись полицейские.
"Информация передана в полицию Невского района для проверки", — сообщил источник агентства "Оперативное прикрытие".
Ранее Лайф писал, что в Петербурге питбуль без поводка и намордника покусал девятилетнюю девочку. Пострадавшую госпитализировали, она в тяжёлом состоянии. Хозяин покусавшей девочку собаки заявил, что школьница якобы могла спровоцировать нападение. На него уже завели уголовное дело.
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